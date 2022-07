Unfall bei zwischen Gehweiler und Reitscheid : Vespa-Fahrer stürzt und verletzt sich

Foto: dpa/Friso Gentsch

Reitscheid Ein 68-jähriger Mann aus Saarbrücken stürzte am Sonntagnachmittag mit seiner Vespa und blieb verletzt liegen, bis er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Wie die Polizei-Inspektion St. Wendel berichtet, war der Mann mit seiner Vespa die Landstraße 310 von Gehweiler in Richtung Reitscheid unterwegs als er in einer scharfen Kurve auf eine schwer zu erkennende Schicht Rollsplitt fuhr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken