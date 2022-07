Verfolgungsjagd in Merchweiler : Flucht vor Polizei endet mit Sturz – verletzte Mitfahrerin zurückgelassen

Verfolgungsjagd in Merchweiler

Merchweiler Ein Motorradfahrer hat sich in Merchweiler eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Was bisher bekannt ist.

Ein Motorradfahrer hat sich in Merchweiler eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Sie endete mit einem Sturz des Mannes, wobei seine Mitfahrerin verletzt wurde, wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte. Um die verletzte 30-Jährige habe der Fahrer sich aber nicht gekümmert – er sei weggelaufen. Bei den beiden seien Drogen in geringer Menge gefunden worden.