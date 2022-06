Altes Gebäude in Ottweiler : Mann stürzt bei „Lost Places“-Tour rund zehn Meter in die Tiefe

Mann stürzt bei „Lost Places“-Tour rund zehn Meter in die Tiefe

Altes Gebäude in Ottweiler

Alte Fabrik in Wismar (Symbolbild): Ein Mann wollte im Saarland ein vermeintlich verlassenes Gebäude erkunden. Foto: IMAGO/BildFunkMV/IMAGO

Ottweiler Verlassene Orte entdecken und einzigartige Fotos machen – das ist der Reiz bei sogenannten „Lost Places“-Touren. Doch der Spaß kann schnell gefährlich werden, wie ein Fall aus Ottweiler zeigt.

In der Nacht zu Dienstag hat sich in Ottweiler ein schweres Unglück ereignet. Ein Mann fiel rund zehn Meter tiefer auf den Boden einer Halle. Das bestätigte die Polizeiinspektion Neunkirchen auf Anfrage der Saarbrücker Zeitung. Demnach wollte der 38-jährige Mann die vermeintlich verlassene Gießerei in Ottweiler erkunden.