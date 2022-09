Polizei sucht zwei Tatverdächtige : 25-Jähriger nach Angriff mit Messer und Schlagstock in Saarbrücken schwer verletzt

Update Saarbrücken In der Nacht auf Sonntag ist ein 25-Jähriger in Saarbrücken von zwei Unbekannten mit einem Messer und einem Schlagstock angegriffen worden. Der Mann aus Bous musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Am Sonntag (4. September) gegen 2.30 Uhr ist der 25-Jährige in der Trierer Straße in Saarbrücken angegriffen worden. Vor dem Gebäude der Hausnummer 40 ist der Mann aus Bous nach bisherigen Ermittlungen der Polizei von zwei unbekannten Männern angesprochen und unvermittelt attackiert worden. Die beiden Tatverdächtigen sollen den 25-Jährigen mit einem Schlagstock und einem Messer verletzt haben. Erst als eine Zeugin aus größerer Entfernung lautstark auf sich aufmerksam machte, sollen die Täter von dem am Boden liegenden Opfer abgelassen haben. Sie seien schließlich in Richtung Bahnhofstraße geflüchtet.

Nach Zeugenaussagen sollen die beiden Männer circa 1,70 Meter groß und schlank gewesen sein. Beide hätten dunkle Haare und ein „südländisches Erscheinungsbild“. Einer habe ein weißes T-Shirt mit Aufdruck, eine schwarze Hose und weiße Schuhe getragen. Der andere sei mit einem schwarzen T-Shirt, einer dunklen Jacke, einer blaue Jeans und schwarzen Schuhen bekleidet gewesen.

Der 25-Jährige erlitt durch den Angriff unter anderem eine Kopf- und eine Stichverletzung, die stationär in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Das Opfer konnte inzwischen vernommen werden

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, befindet sich das Opfer weiterhin im Krankenhaus, konnte aber vernommen werden. Die Hintergründe des Angriffs sind noch unklar. Die Tat ereignete sich nahe einer Diskothek, „wo es möglicherweise bereits im Vorfeld zu einer Auseinandersetzung gekommen war“, teilt die Polizei mit. Der Hinweis stamme von dem Geschädigten selbst. Ob es einen Zusammenhang zwischen dem vorherigen Streit und dem Angriff gibt, sei nun Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen.