Vorfall am Dienstag : Zwei Beamte dienstunfähig – Hunde greifen Polizei in Wadern-Steinberg an

Foto: dpa/Fabian Strauch

Wadern Nach einer Beschwerde ist die Polizei am Dienstag zu einer Hundehalterin in Wadern-Steinberg ausgerückt. Plötzlich griffen die Tiere die Beamten an.

In Wadern-Steinberg sind zwei Polizisten von Hunden angegriffen und verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag (30. August) gegen 11.55 Uhr. Gegen die Hundehalterin lag laut der Polizeiinspektion Nordsaarland eine Beschwerde wegen Beleidigung vor. Während des Gesprächs zwischen den beiden Polizisten und der Grundstückseigentümerin seien die beiden Beamten plötzlich von den zwei Hunden angegriffen worden.

Die Tiere verletzten die Polizistin und den Polizisten mit Bissen in Arm und Bein. Die beiden Beamten mussten wegen ihrer Verletzungen sofort ins Krankenhaus gebracht werden. Sie konnten noch am Dienstag das Krankenhaus verlassen, seien jedoch dienstunfähig.

