An der Johanneskirche in Saarbrücken : Überwachungskamera filmt Tat: Mann sticht mit abgebrochener Glasflasche auf Opfer ein

An der Johanneskirche in Saarbrücken

Saarbrücken Mit gefährlichen Verletzungen ist ein junger Mann am frühen Sonntagmorgen ins Krankenhaus gekommen. Zuvor hatte ihn ein Angreifer mit einer scharfkantigen Glasflasche attackiert. Was die Polizei bislang zu dem Fall weiß.

Ein Streit ist in der Saarbrücker Innenstadt eskaliert. Dabei erlitt ein junger Mann am frühen Sonntagmorgen, 28. August, schwere Verletzungen. Der mutmaßliche Täter ging den Ermittlern wenig später nahe des Tatorts Johanneskirche ins Netz.

Nach Angaben eines Polizeisprechers war es gegen 3 Uhr zu dem Zwischenfall gekommen. Zuvor hatte das spätere Opfer an der Bushaltestelle herumgeschrien. Es hatte kein Oberteil an und rannte betrunken herum. Wenig später kam ein Passant hinzu. Die beiden sollen in Streit geraten sein, weil sich der Halbnackte aggressiv verhalten habe.