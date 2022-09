Ohne Beute abgehauen : Bewaffneter überfällt Casino in Völklingen

Foto: dpa/Carsten Rehder

Völklingen Ein mit einem Messer bewaffneter Mann betrat am Sonntag gegen 23.30 Uhr ein Casino in der Citypromenade und forderte Bargeld. Nachdem jedoch eine Angestellte den Alarm ausgelöst hatte, „flüchtete der Täter zu Fuß und ohne Beute in Richtung Poststraße“, berichtet die Polizei.

Der Täter soll schwarze Kleidung und eine rote Maske getragen haben.