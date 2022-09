Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes für das Saarland : Die Wahrscheinlichkeit für Schauer und Gewitter bleibt hoch

Ein Tief vor den Britischen Inseln sorgt für feuchtwarme Luft über dem Saarland – und macht Schauer und Gewitter möglich. Die Aussichten der nächste Tage im Detail.

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es bei Tiefstwerten von 15 bis 12 Grad wechselhaft: teils stark bewölkt und anfangs nur einzelne Schauer und Gewitter. Später kommt dann von Südwesten aus schauerartiger, teils kräftiger und gewittriger Regen auf. Stellenweise sind dabei auch Unwetter durch heftigen Starkregen wahrscheinlich.

Auch am Donnerstag wird örtlicher Starkregen erwartet

Am Donnerstag wird’s zu Beginn stark bewölkt mit verbreitet schauerartigem Regen, stellenweise auch gewittrig – die Gefahr von Unwettern durch heftigen Starkregen bleibt unvermindert hoch. Am Vormittag zieht der Regen jedoch ab, und es wird freundlicher. Die Tageshöchstwerte liegen bei 20 bis 24 Grad. mit schwachem bis mäßigem Wind aus Südwest bis West, gelegentlich böig auflebend. In der Nacht zum Freitag lockert es örtlich auf, kann aber weiterhin noch einzelne Schauer und Gewitter geben. Es kühlt ab auf 14 bis 10 Grad.