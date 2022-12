Rilchingen-Hanweiler : Polizei sucht nach Raubüberfall auf Shell-Tankstelle Täter und Auto

Kleinblittersdorf Er bedrohte mit einer Waffe die Angestellten bei Shell. Dann fuhr er davon. Jetzt hofft die Polizei, dass Zeugen ihr weiterhelfen, den Täter zu fassen.

Dabei geht es um einen Raubüberfall vom frühen Sonntagmorgen, 27. November. An dem Tag erbeutete der Unbekannte an einer Shell-Tankstelle in Rilchingen-Hanweiler (Gemeinde Kleinblittersdorf) Geld und Zigaretten. Allerdings filmte ihn eine Überwachungskamera. Mit Ausschnitten wenden sich die Ermittler nun an die Bevölkerung.