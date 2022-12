Feuerwehr-Einsatz in Bliesen : Zwei Autos bei Garagenbrand nicht mehr zu retten

Kontrolle mit der Wärmebildkamera. Foto: Lukas Becker/Feuerwehr

Bliesen Sonntagnachmittag schlugen Flammen aus einer Garage in Bliesen, die unmittelbar an ein Wohnhaus angebaut ist. Ein Übergreifen konnte verhindert werden. Zwei Bewohner mussten wegen eingeatmeter Rauchgase in der Klinik behandelt werden.

Gegen 15 Uhr schrillten am Sonntag die Melder der Feuerwehr. Es ging zu einem Brand im Narzissenweg in Bliesen. „Bereits auf der Anfahrt war dichter schwarzer Rauch über der Einsatzstelle zu sehen“, schildert ein Sprecher. Vor Ort eingetroffen, schlugen Flammen aus einer Doppelgarage, die an einem dreistöckigen Wohnhaus angebaut war.

Die Feuerwehr wurde Sonntag gegen 15 Uhr zu einem Garagenbrand in Bliesen alarmiert. Foto: Lukas Becker/Feuerwehr

Unter Atemschutz ging es für einen Trupp in die Garage, ein weiterer kontrollierte, ob der Brand bereits auf das Haus übergriffen hatte. Dies war nicht der Fall und konnte auch in der Folge verhindert werden.

„Trotz der massiven Löscharbeiten brannten zwei Autos, die in der Garage standen, vollständig aus“, so der Sprecher. Im Anschluss an die Löscharbeiten kontrollierten die Einsatzkräfte die Garage mit einer Wärmebildkamera. Um ein Wiederaufflammen zu verhindern, wurden die Fahrzeuge mit Löschschaum bedeckt. Zur Ursache des Brandes und der Höhe des dabei entstandenen Schadens konnte der Sprecher keine Angaben machen.

Die beiden Bewohner wurden durch eingeatmete Rauchgase verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden.