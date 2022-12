Ein weiterer Mann wird gesucht : Raubüberfall in Saarlouis – Ein Beschuldigter (18) stellt sich der Polizei

Saarlouis Die Polizei in Saarlouis hat einen der zwei gesuchten Männer, die an einem schweren Raub beteiligt gewesen sein sollen gefasst. Doch allein tauchte der 18-Jährige nicht bei der Wache auf.

Erst am Donnerstag, 15. Dezember, hatten sich die Ermittler mit Fotos einer Überwachungskamera an die Öffentlichkeit gewandt, um an zwei gesuchte junge Männer heranzukommen. Sie sollen an einem Raub auf einen 29-Jährigen beteiligt gewesen sein.