Polizei sucht Hinweise : Fahrer rammt Auto und verschwindet spurlos

In der Zeit von Montag und Freitag kam es in der Schloßstraße in Hofeld-Mauschbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug einen am Fahrbahnrand parkenden Ford Transit beschädigte, wie die Polizei-Inspektion St. Wendel berichtet. Im Anschluss entfernte dieser sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich entsprechend zu kümmern. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug könnte es sich um einen blauen Peugeot gehandelt haben. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise telefonisch unter der (0 68 51) 89 80 oder per Email an pi-st-wendel@polizei.slpol.de .