Die Polizei sucht Zeugen : Mit vorgehaltener Waffe: Vermummte überfallen Pizzeria in St. Wendel

Mit vorgehaltener Waffe: Vermummte überfallen Pizzeria in St. Wendel

St Wendel Zwei dunkel gekleidete und vermummte Männer haben eine Pizzeria in St. Wendel überfallen. Dabei bedrohten sie eine Mitarbeiterin der Pizzeria mit einer Waffe und zwangen sie Bargeld herauszugeben.

Am vergangenen Dienstag, gegen 21 Uhr, kam es in der Innenstadt von St. Wendel zu einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Pizza-Service, wie die Polizei-Inspektion St. Wendel berichtet. Die bislang unbekannten Täter hielten sich vermutlich vor dem Überfall in der Grabenstraße, im Bereich des Pizza-Service auf um diesen auszubaldowern. Die Täter werden als zwei männliche, dunkel gekleidete und vermummte Personen beschrieben.