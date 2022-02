Spielabbruch in Bildstock : Schlägerei bei Fußballspiel löst Polizeieinsatz aus Schlägerei bei Fußballspiel löst Polizeieinsatz aus

Bildstock Es sollte ein Freundschaftsspiel werden, doch das Spiel zwischen dem SF Obersalbach und der DJK Bildstock eskalierte offenbar schnell in einer Schlägerei. Die Polizei musste mit mehreren Einsatzkräften eingreifen.

Beim Freundschaftsspiel zwischen den Sportfreunden Obersalbach und der DJK Bildstock hat es am Sonntag auf dem Fußballplatz in Bildstock eine Schlägerei gegeben. Das teilte die Polizeiinspektion Sulzbach am Montag mit. Der Streit hatte offenbar nach einem Foul begonnen. Spieler gerieten daraufhin aneinander und verprügelten sich. Selbst die zum Sportplatz gerufene Polizei konnte die Fußballer zunächst nicht beruhigen. Der Schiedsrichter pfiff die Partie ab. Da das Spiel auf dem Fußballplatz in Bildstock stattgefunden hatte, verwies der Vorstand der DJK die Gästemannschaft des Platzes. Die Polizei musste dem Verweis allerdings Nachdruck verleihen, da die Spieler aus Obersalbach offenbar nur „widerwillig und unter starkem verbalem Protest“ den Platz verließen, wie es in der Pressemeldung der Polizei hieß. Mehrere Spieler erlitten Verletzungen. Nun laufen Strafverfahren wegen wechselseitiger Körperverletzung.