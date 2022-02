SVE bleibt oben dran : 2:0! Elversberg schlägt Kassel in drei Minuten

Szene vom Spiel der SV Elversberg in Kassel. Foto: Heiko Lehmann

Kassel Der Aufwärtstrend der SV Elversberg in der Regionalliga Südwest geht weiter. An diesem Samstag gewann die SVE auch das schwere Auswärtsspiel beim Tabellenachten KSV Hessen Kassel.

Der eingewechselte Valdrin Mustafa und Charles-Elie Laprevotte entschieden das Spiel nach der Pause in nur drei Minuten für die Saarländer. SVE-Trainer Horst Steffen musste seine Startformation nach dem 2:1-Sieg gegen die TSG Hoffenheim II verletzungsbedingt auf einer Position ändern. Kapitän und Innenverteidiger Kevin Conrad verletzte sich vor einer Woche am Knie und am Sprunggelenk. Eine Diagnose liegt nach Aussage des Vereins noch nicht vor, aber Conrad droht eine wochenlange Pause. Für ihn spielte in Kassel Laurin von Piechowski von Beginn an in der Abwehr. Zudem stand Toptorschütze Luca Schnellbacher nach überstandener Adduktorenverletzung wieder im Kader und nahm zunächst auf der Bank Platz.

Anders als gegen die Hoffenheimer tat sich die SVE zu Beginn in Kassel sehr schwer. Das frühe Zustellen der Heimelf funktionierte nicht und mit der Aggressivität der Kasseler Löwen kamen die Elversberger auch nicht richtig zurecht. Hinzu kamen vor 1151 Zuschauer im Kasseler Aue-Stadion zu viele Fehlpässe und vor allem ungewohnte Fehler bei der Ballannahme. Folgerichtig hatten die Kasseler nach einer 25-minütigen Abtastphase auch die ersten großen Torchancen. Jörn Starostzik stand nach einem Eckball zwölf Meter vor dem Elversberger Tor völlig frei, jagte den Ball aber zwei Meter über das SVE-Tor. In der 34. Minute war die Chance der Platzherren noch klarer. Ein Rückpass von Piechowski geriet zu kurz und dadurch kam Jascha Döringer frei vor dem SVE-Tor zum Abschluss. Mit einer ganz starken Parade konnte Elversberg's Schlussmann Nicolas Kristof den Rückstand verhindern.

Manuel Feil von der SVE trifft aus fünf Metern Querlatte

Die SVE hatte ihre erste Torchance erst in der 38. Minute, doch das war die beste in der ersten Halbzeit. Maurice Neubauer flankte von der linken Seite und Manuel Feil schaffte es in der Mitte nicht, den Ball aus fünf Meter über die Torlinie zu drücken. Der Ball ging an die Querlatte und die beiden Teams wenig später torlos in die Pause.

In der Halbzeit wechselt Horst Steffen zweimal. Für die glücklosen Kevin Koffi und Sinan Tekerci kamen Schnellbacher und Mustafa – und das sind auch die besten Torschützen der SVE. Wechsel, die sich sofort auszahlten. Die SVE bestimmte die Anfangspahse der zweiten Halbzeit und ging in der 56. Minute in Führung. Manuel Feil schickte in der 56. Minute Mustafa alleine auf das Kasseler Tor und der 23-Jährige spitzelte den Ball am Torhüter vorbei zum 1:0 ins Netz. Drei Minuten später klingelte es schon wieder in der Kasseler Kiste. Kapitän Robin Fellhauer setzte sich über rechts durch, passte in den Rückraum und Charles-Elie Laprevotte schob den Ball aus elf Metern zum 0:2 ins Eck – das erste Saisontor des Franzosen.

Hessen Kassel nach zwei Gegentoren komplett niedergeschlagen