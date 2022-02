Streit auf offener Straße in Wehrden eskaliert : Autofahrer überwältigt Messerstecher

Völklingen Bei einem Streit zwischen einem Autofahrer und einem Fußgänger am Samstagabend gegen 20.15 Uhr im Völklinger Stadtteil Wehrden griff der Fußgänger zu einem Messer, wurde daraufhin aber vom Autofahrer überwältigt.

Wie die Polizei berichtet, hatte der Streit in der Schaffhauser Straße verbal begonnen, nachdem der Fußgänger die Straße ohne sich umzusehen überquert hatte, wodurch der Autofahrer stark bremsen musste. „Während des Wortgefechts griff der Fußgänger an seinen Gürtel und zog ein circa 20 Zentimete langes Küchenmesser hervor und bedrohte hiermit den Fahrzeugführer“, heißt es im Polizeibericht. Der Autofahrer ließ sich jedoch nicht einschüchtern sondern schlug seinem Kontrahenten ins Gesicht und warf ihn anschließend mit einem Überwurf zu Boden. Hiernach gelang es ihm auch, dem Täter das Messer zu entreißen, es wegzuwerfen und den Täter zu fixieren. Als der Geschädigte den Notruf absetzte, konnte sich der Täter jedoch befreien und flüchten. Der Autofahrer verletzte sich beim Entreißen des Messers an der Hand und musste im Krankenhaus behandelt werden. „Die Identität des Beschuldigten“, so der Polizeibericht, „konnte im Zuge weiterer Ermittlungen festgestellt werden.“