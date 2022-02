Testspiele vor dem Rückrunden-Start : Zwei Siege für die SG Mettlach-Merzig

Wieder in Torlaune: Mettlachs Torjäger Felix Klemmer gelang in beiden Testspielen ein Doppelpack. Foto: Britz Foto: Britz Heiko/Heiko Britz

Mettlach Fußball-Saarlandligist vor Rückrundenstart offenbar gut in Form.

Fußball-Saarlandligist SG Mettlach-Merzig hat seine beiden ersten Vorbereitungsspiele vor dem Start in die Rest-Saison gewonnen. Die SG besiegte zunächst den FK Pirmasens II aus der rheinland-pfälzischen Verbandsliga Südwest mit 4:3 und dann am vergangenen Sonntag die SG Lebach-Landsweiler aus der Verbandsliga Nord/Ost mit 6:1.

Beim Erfolg gegen die Reserve von Regionalligist Pirmasens in Merzig traf Felix Klemmer zwei Mal für das Team von Trainer Holger Klein. Die weiteren Treffer steuerten Jacob Collmann und Tim Roob bei. Beim klaren Sieg in Landsweiler traf Klemmer ebenfalls doppelt. Dazu gelang noch Jona Schmitt ein Doppelpack. Collmann und Andreas Becker ließen den Ball je einmal im gegnerischen Netz zappeln.

An diesem Samstag um 16 Uhr ist Mettlach-Merzig zu einem weiteren Test beim SV Hellas Bildstock aus der Verbandsliga Nord/Ost zu Gast. Eine Woche danach empfängt das Team am 26. Februar um 14 Uhr in Merzig zur „Generalprobe“ vor dem ersten Pflichtspiel nach der Winterpause die SF Rehlingen-Fremersdorf (Verbandsliga Südwest).

Danach steht für die SG am Mittwoch, 2. März, um 19 Uhr das Nachholspiel in der Saarlandliga beim VfB Dillingen an. Den VfB, der Tabellen-14. ist, haben in der Winterpause 14 Spieler verlassen, so dass alles andere als ein Sieg der Blau-Weißen dort eine Riesen-Überraschung wäre.