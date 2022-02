Einbrüche in Wohnhäuser : Einbrecher steigen in zwei Wohnhäuser ein

Nonnweiler Zu gleich zwei Einbrüchen ist es laut Polizei-Inspektion Nordsaarland In der Zeit von Freitag, 12 Uhr und Samstag 13.45 Uhr gekommen. Bislang unbekannte Täter stiegen dort in zwei Wohnhäuser in der Pfarrer-Ebertz-Straße ein.