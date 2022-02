Diebstahl : Langfinger erbeuten Quad in Namborn

Langfinger erbeuten Quad in Namborn

Namborn In Namborn ist ein Quad gestohlen worden. Wie die Poilizei-Inspektion St. Wendel berichtet, ereignete sich der Diebstahl zwischen Samstag, 20 und Sonntag, 8 Uhr in der Urweilerstraße. Bei dem Quad handelt es sich um ein rotes Quad der Marke TGB, Modell Blade 550X LOF.

Dieses stand in der Hauseinfahrt seines Besitzers unter einer schwarzen Plane. Es wird zurzeit davon ausgegangen, dass das Quad vom Dieb weg geschoben wurde.

Hinweise an die PI St. Wendel, Telefon: (0 68 51) 89 80 oder per E-Mail an pi-st-wendel@polizei.slpol.de .