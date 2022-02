Opfer verteidigt sich : Räuber gerät bei Diebstahl an den Falschen – und muss selbst den Notruf wählen

Räuber gerät bei Diebstahl an den Falschen – und muss selbst den Notruf wählen

Nonnweiler Bei einem versuchten schweren Raub in Nonnweiler sind zwei Männer verletzt worden. Der Täter suchte sich dabei das falsche Opfer aus – und musste sich schließlich selbst an die Polizei wenden.

Bei einem versuchten schweren Raubüberfall ist in Nonnweiler ein Mann mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Der Angreifer floh zunächst. Wie ein Sprecher der Polizei-Inspektion Nordsaarland berichtet, ereignete sich die Tat am Samstagabend gegen 19.30 Uhr.