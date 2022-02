Vorfall in Saarlouis : 19-Jähriger bedroht Polizisten mit Verweis auf Tat von Kusel

In Saarlouis sind Polizisten von einem 19-Jährigen bedroht worden. Dabei war dieser gar nicht der Grund für den Polizeieinsatz in der Innenstadt.

Ein 19-Jähriger aus Sulzbach hat in der Nacht zu Sonntag in der Innenstadt von Saarlouis Polizisten beleidigt und bedroht, wie die Polizeiinspektion Saarlouis mitteilt. Als die Beamten gegen 4.50 Uhr in der Bierstraße die Identität des Mannes feststellen wollten, wurde dieser aggressiv und drohte den Polizisten. Dabei spielte er auf die Tat bei Kusel an, bei der zwei Polizisten im Dienst erschossen wurden. Beide stammten aus dem Saarland.