Bundesstart : Kyra, Naja und das melancholische Mädchen

Szene aus „Das melancholische Mädchen“. Foto: Salzgeber Medien

Bundesweit laufen drei weitere Filme in den Lichtspielhäusern an, allerdings noch nicht in unserer Region.

„Wo ist Kyra?“ (★★★★) ist ein düsteres Drama mit Michelle Pfeiffer. Kyra (Michelle Pfeiffer) hat ihren Mann und Job verloren und bei ihrer alten Mutter Unterschlupf gefunden. Regisseur Andrew Dosunmu setzt diesen Kampf um den Erhalt selbstbestimmten Lebens als Kammerspiel in Szene, in dem es nie wirklich hell wird. Beige, braune, dunkelgrüne Farben dominieren die Welt, in der Kyra sich um ihre kranke Mutter kümmert, sie badet, pflegt und nebenher verzweifelt nach einem neuen Job sucht. Das auch finanziell wackelige Lebensgebilde stürzt zusammen, als die Mutter stirbt. In einer weiteren Rolle ist Kiefer Sutherland zu sehen (USA 2017, 98 Min).

„Das melancholische Mädchen“ (★★★★) von Susanne Heinrich handelt von einer Autorin mit Schreibblockade, die auf der Suche nach einem Schlafplatz durch die Großstadt streift. Dabei trifft sie auf seltsame, roboterhafte Figuren, mit denen sie sich nicht anfreunden kann. Statt sich anzupassen fängt sie an, ihre Depression als Politikum zu betrachten. Der Film verzichtet auf individuelle Figuren oder klassische Erzählstränge. Vor seinem Kinostart hat er unter anderem bereits den Hauptpreis beim renommierten Nachwuchs-Festival Max Ophüls Preis gewonnen (Deutschland/Frankreich/Dänemark 2019, 80 Min.).