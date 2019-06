Kriegsdoku des Fantasy-Meisters : Denken stand den Männern nicht zu

✮✮✮✮ „They Shall Not Grow Old“ von Peter Jackson: Packende Doku über den Ersten Weltkrieg.

Auf diplomatischem Parkett lag die Sache klar auf der Hand. Aber auf den Straßen von Liverpool, Manchester, Sheffield oder London war die Überraschung groß, als die Extrablätter am 4. August 1914 vermeldeten, dass England dem Kaiser den Krieg erklärt. An diesem Punkt eröffnet Peter Jacksons („Der Herr der Ringe“, „Der kleine Hobbit“) persönliche dokumentarische Aufarbeitung jenes Krieges, in dem sein Großvater William als Sergeant kämpfte. Stimmen erklingen aus dem Hintergrund, die aus Tagebüchern und Briefen zitieren. „Es werden Sätze zu hören sein wie „Denken stand Männern nicht zu in jenen Tagen. Man bekam gesagt, was zu tun ist, und dem folgte man dann.“ Ob dem in allen Punkten zu glauben oder zuzustimmen ist, spielt dabei keine Rolle. Die Soldatenperspektive spiegelt die Befindlichkeit vor 105 Jahren, den kollektiven Glauben an einen zivilisierten Krieg; eine Ansicht, die in Deutschland ganz genauso propagiert wurde. Man erlebt die Begeisterung der meist noch minderjährigen Rekruten, den Drill der Ausbildung, die Überfahrt nach Frankreich in Schwarzweiß und jenen etwas abrupten Bewegungen, die unvermeidlich sind bei einer Projektion von 13 Bildern pro Sekunde, wie das in den 1910er Jahren üblich war.