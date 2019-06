Weitere Filmstarts im Saarland : „Longshot“, „Brightburn“ und „Drei Schritte zu dir“

Jackson A. Dunn als Brandon Breyer. Foto: Sony

Drei weitere Filme aus Hollywood laufen an diesem Donnerstag in den deutschen Kinos an.

„Long Shot – Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich“ ist ein sperriger Titel für eine frech-intelligente Liebeskomödie mit einem völlig gegensätzlichen Paar: Der Komiker Seth Rogen („Bad Neighbors“) spielt einen arbeitslosen Journalisten, der seine ehemalige Babysitterin, die inzwischen eine einflussreiche Politikerin (Charlize Theron) geworden ist, um den Finger wickeln will. In der schwarzen Komödie von Jonathan Levine ist auch die Nebenrolle des fiktiven kanadischen Premierministers mit Alexander Skarsgård stark besetzt. (USA 2019, 125 Min.)

„Brightburn“: Tori und Kyle Breyer wünschen sich sehnlichst ein Kind, doch das scheint nicht zu klappen. Dann aber kommt Hilfe aus dem All: In der Nähe ihrer Farm schlägt ein Komet ein – in dem sich ein menschliche aussehendes Baby befindet. Die Breyers nehmen den Jungen bei sich auf. Jahre später aber zeigt dieser Brandon (Jackson A. Dunn) zunehmend seine dunkle Seite. „Brightburn: Son of Darkness“ entwickelt sich so zu einem Horrorthriller. Als Mutter ist Elizabeth Banks zu sehen. (USA 2019, 91 Min.).