Neue Verfilmung nach Adler Olsen : Krimi-Menü mit dem Knautsch-Ermittler

✮✮✮ „Verachtung“ von Christoffer Boe: Mørck, Assad und Rose in starker Form.

Bei Bauarbeiten in einer Kopenhagener Wohnung stoßen die Arbeiter auf einen Hohlraum. Sie brechen die Wand auf und stoßen auf ein Geheimzimmer. Hierin befindet sich ein Tisch, an dem drei mumifizierte Leichen sitzen, die alle gefesselt sind. Ein vierter Platz ist unbesetzt. Was auf den ersten Blick nach einer Kuriosität fürs Kriminalmuseum anmutet, weckt auf Anhieb das Interesse von Carl Mörck. Der Leiter des Sonderdezernats Q braucht dringend einen Fall, um die drohende Schließung seiner Abteilung abzuwenden, und um der Leere im eigenen Leben zu begegnen.