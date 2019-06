Biopic über einen der, wenn nicht den, größten Fantasy-Autor : Auf grausame Weise vom Krieg geprägt

✮✮✮ „Tolkien“ von Dome Karukoski: Biographie über den Schrifsteller mit Nicholas Hoult.

John Ronald Reuel Tolkien (1892-1973) verdankt die Welt mit „Hobbit“ und „Herr der Ringe“ die wichtigsten Werke der fantastischen Literatur. Deren Verfilmung durch Peter Jackson wurde Anfang der 2000er zu einem Meilenstein der Filmgeschichte. Nun reist Regisseur Dome Karukoski („Tom of Finnland“) mit seinem Film „Tolkien“ in die jungen Lebensjahre des Autoren und versucht der Inspiration auf den Grund zu gehen, aus der heraus diese fantastischen Monumentalwerke entstanden sind.

Tolkiens Bücher sind stark vom zeitgenössischen Erleben zweier verheerender Weltkriege geprägt und so beginnt der Film 1916 an der Somme, wo der 24jährige Tolkien durch die Schützengräben irrt und draußen auf dem verwüsteten Schlachtfeld Drachen und berittene Männer mit langen Lanzen halluziniert. Von hier spult der Film zurück in die Kindheit. Nach dem Tod der Mutter wird Ronald als Pflegekind bei einer wohlhabenden Lady untergebracht und besucht die angesehene „King Edward’s School“ in Birmingham. Hier findet der Waisenjunge Anschluss an eine Gruppe heranwachsender Männer aus reichen Verhältnissen. Die schwärmerischen Jugendlichen wollen die Welt gemeinsam durch Kunst, Literatur und Musik verändern. Im Hause der Pflegemutter lebt auch die begabte Pianistin Edith Brath (Lily Collins), in die sich der junge Tolkien unsterblich verliebt.