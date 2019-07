Urteil zum Reiserecht : Traumurlaub im Luxus-Ressort mit Flugzeuglärm ab 6:00 Uhr in der Früh? Geht gar nicht!

Traumurlaub im Luxus-Ressort mit Flugzeuglärm ab 6:00 Uhr in der Früh? Geht gar nicht!

Ein Paar bei einem Spaziergang an einem einsamen Palmenstrand auf einer Malediven-Insel. Symbolfoto. Foto: picture alliance / dpa/Friedel Gierth

Frankfurt Es sollte ein traumhafter Fünf-Sterne-Urlaub auf den Malediven werden. Aber auf dem Wasser vor der Tür starteten und landeten Flugzeuge ab sechs Uhr in der Früh. An Ausschlafen war nicht zu denken. Die Urlauber klagten deshalb vor Gericht.

Das Landgericht Frankfurt hat einer Familie nach einem missglückten Fünf-Sterne-Luxusurlaub in einer Strandvilla auf den Malediven eine Minderung des Reisepreises in Höhe von mehreren Tausend Euro zugesprochen (Az.: 2-24 O 149/18).

Die Betroffenen hatten nach Feststellung der Richter eine Pauschalreise auf den Malediven in einem „5-Sterne-Luxus-Resort“ gebucht. Hotelgäste wurden zur Hotelanlage mit Wasserflugzeugen befördert, die zwischen 6:00 Uhr und 17:00/18:00 Uhr vor der Strandvilla der Familie starteten und landeten. Der betreffende Strandabschnitt konnte deswegen nicht zum Baden und Verweilen genutzt werden. Außerdem funktionierte das WLAN nicht durchgehend: Sofern es gelang, sich anzumelden und eine Verbindung aufzubauen, endete diese nach wenigen Minuten, E-Mails konnten nicht heruntergeladen und Internetseiten nicht aufgebaut werden. Auf eine Rüge der Familie bot der Reiseveranstalter an, eine alternative Unterkunft zu suchen, aber nur gegen eine Stornogebühr von 100 Prozent. Die Familie organisierte sich daraufhin selbst eine andere Unterkunft. Zurück in Deutschland klagte sie vor Gericht. Mit Erfolg.