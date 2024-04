Besuch im Prüfinstitut Auch der Staub ist genormt: Einblicke bei Stiftung Warentest

„Hin und wieder kommen Unternehmen mit Anwälten, Abmahnungen kommen sicherlich zwei pro Monat. Die prüfen wir und weisen sie in aller Regel zurück. Damit ist die Sache auch meist vom Tisch“, so Brackemann weiter. „In wenigen Fällen wird tatsächlich Klage eingereicht. Ich schätze, das passiert so fünfmal pro Jahr.“ Ganz überwiegend könne sich die Stiftung dann vor Gericht durchsetzen, so der Untersuchungsleiter.