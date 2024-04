Untersuchungsleiter erklärt So prüft die Stiftung Warentest Produkte

Aus all dem wird ein Prüfprogramm entwickelt. Das macht bei uns in erster Linie ein Projektleiter - das ist ein Wissenschaftler, der eine einschlägige fachliche Ausbildung hat. In einem Fachbeirat, in dem Verbraucher, unabhängige Institutionen und Hersteller-Vertreter sitzen, wird das Prüfprogramm dann zur Diskussion gestellt. Kommt dort sachlich fundierte Kritik, müssen wir uns dazu positionieren. Das heißt nicht, dass wir das übernehmen müssen, was vorgeschlagen wird. Aber wir müssen uns in so einem Fall genau überlegen: Haben die recht und müssen wir etwas ändern?