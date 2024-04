Autotest Held oder Elektroschocker? Ein Ausritt mit dem MHero 1

Die Energie für den kolossalen Kraftakt liefert ein nicht minder imposanter Akku, der mit 142 kWh zu den größten zählt, die bei uns angeboten werden - und trotzdem nur für 450 Norm-Kilometer reicht. Deshalb gibt es den MHero 1 daheim in China auch mit Range Extender. Der vergrößert nicht nur den Aktionsradius, sondern verkürzt auch die Ladezeiten. Die werden ansonsten bei 11 kW am Wechsel- und 100 kW am Gleichstrom sonst schnell quälend lang.