Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes : Keine Erlaubnis zum Erwerb von Medikamenten für einen Suizid ohne extreme Notlage

Leipzig Liebe bis in den Tod. Ein betagtes Ehepaar will gemeinsam sterben, bevor er oder sie schwer krank werden und leiden müssen. Deshalb wollen sie vorsorglich eine jeweils tödliche Dosis eines Medikaments kaufen. Aber das dürfen sie nicht.

Ohne krankheitsbedingte Notlage haben Menschen keinen Anspruch auf Zugang zu einem Betäubungsmittel zum Zweck der Selbsttötung. Die Vorschriften des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG) schließen die Erteilung einer Erlaubnis für den Erwerb eines Betäubungsmittels zum Zweck der Selbsttötung nämlich grundsätzlich aus. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig mit Urteil vom 28. Mai 2019 klargestellt (Az.: 3 C 6.17).

Das oberste deutsche Verwaltungsgericht hat damit seine bisherige Rechtsprechung bestätigt, wonach lediglich in extremen Ausnahmesituationen der Zugang zu einem Betäubungsmittel zwecks schmerzloser Selbsttötung nicht verwehrt werden darf (Az.: 3 C 19.15). Diese Ausnahme in extremen Einzelfällen leitet das Gericht in dem Grundsatzurteil von 2017 aus dem Allgemeinen Persönlichkeitsrecht im Grundgesetz ab. Dieses Grundrecht „umfasst auch das Recht eines schwer und unheilbar kranken Patienten, zu entscheiden, wie und zu welchem Zeitpunkt sein Leben beendet werden soll, vorausgesetzt, er kann seinen Willen frei bilden und entsprechend handeln. Daraus kann sich im extremen Einzelfall ergeben, dass der Staat den Zugang zu einem Betäubungsmittel nicht verwehren darf, das dem Patienten eine würdige und schmerzlose Selbsttötung ermöglicht.“