Herttrich und Seidel mit Medaillenchancen : Bischmisheimer bei Badminton-EM im Einsatz

Mitfavoriten: Isabel Herttrich vom BC Bischmisheim rangiert in der Setzliste der EM im ukrainischen Kiew mit ihrem Mixedpartner Mark Lamsfuß (BC Wipperfeld) auf Platz drei. Foto: imago images / Xinhua/via www.imago-images.de

Kiew Wenn an diesem Dienstag in der ukrainischen Hauptstadt Kiew unter strengsten Hygiene- und Sicherheitsauflagen die Badminton-EM beginnt, sind vier Spielerinnen und Spieler von Bundesligist 1. BC Saarbrücken-Bischmisheim mit von der Partie.

Ein Blick auf die Setzliste genügt dabei, um zumindest zwei saarländische Medaillenkandidaten auszumachen. Isabel Herttrich rangiert dort mit ihrem Mixedpartner Mark Lamsfuß (BC Wipperfeld) auf Platz drei – Lohn für starke Leistungen der beiden in den letzten 24 Monaten, der sich auch im aktuellen Weltranglistenplatz 15 widerspiegelt. Die Auslosung meinte es zudem gut mit dem Topduo, das noch um seine Olympia-Fahrkarte kämpft. Das Halbfinale sollte machbar sein – und wäre gleichbedeutend mit Bronze. Das gewannen Lamsfuß/Herttrich auch bei der EM 2018 im spanischen Huelva.

Eine Medaille ist auch möglich für Herttrichs Vereinskollege Marvin Seidel, der im Herrendoppel mit Lamsfuß Setzplatz fünf inne hat. Seidel/Lamsfuß müssen auch gleich in der ersten Rune ran und sind an diesem Dienstag gegen die Waliser Andrew Jones und Adam Stewart Favorit. Gleiches gilt für die an sechs gesetzten Peter Käsbauer (Bischmisheim) und Jones Ralfy Jansen (Wipperfeld), die auf die Polen Maciej Matusz und Wictor Trecki treffen. Für die junge Stine Küspert (23) geht es bei ihrer EM-Premiere darum, mit Annabella Jäger (TSV Neuhausen-Nymphenburg) im Damendoppel Erfahrungen zu sammeln. Sie spielen zum Auftakt gegen die Österreicherinnen Serena Au Yeong und Katharina Hochmeir.