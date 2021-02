Badminton-Bundesliga : Badminton-EM in Finnland mit fünf Bischmisheimern

Saarbrücken Während die Badminton-Bundesliga mit dem 1. BC Saarbrücken-Bischmisheim noch bis mindestens 10. April pausiert, geht der internationale Turnierzirkus weiter – soweit es jedenfalls die Corona-Pandemie zulässt.

Deutschland, amtierender Vize-Europameister, trifft in der Gruppe 1 an diesem Dienstag um 17 Uhr auf Schottland. Am Mittwoch um 17 Uhr steht das Duell mit Titelverteidiger Dänemark auf dem Spielplan, letzter Gegner am Donnerstag (ebenfalls 17 Uhr) ist Gastgeber Finnland. Die ersten beiden Teams der Gruppe erreichen das Halbfinale und haben automatisch eine Medaille sicher, da der dritte Platz nicht ausgespielt wird. In der Vorrunde werden pro Begegnung ein Herreneinzel, ein Dameneinzel, ein Herrendoppel, ein Damendoppel und ein Mixed ausgetragen.