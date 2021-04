3. Fußball-Liga : FCS überrollt die kleinen Bayern

FCS-Angreifer Nicklas Shipnoski (weißes Trikot) setzt sich gegen Dennis Waidner vom FC Bayern München II durch und erzielt das 2:0 für den FCS. Bayern-Torwart Ron-Torben Hoffmann ist machtlos. Shipnoski war in einer guten Saarbrücker Mannschaft wie so oft einer der Besten. Foto: Andreas Schlichter

München Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken schlägt die Münchner Bundesliga-Reserve mit 4:0. Shipnoski trifft doppelt.

„Wir träumen davon, die letzten fünf Spiele zu gewinnen“, sagte Lukas Kwasniok, der scheidende Trainer des Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken am Montagabend, „was dabei am Ende rumkommt, werden wir sehen.“ Nach dem beeindruckenden 4:0 (2:0)-Erfolg beim FC Bayern München II geht der Traum des Aufsteigers vorerst weiter.

Wie erwartet ersetzte der zuletzt wegen Gelbsperre fehlende FCS-Kapitän Manuel Zeitz den verletzten Boné Uaferro (Schulter ausgekugelt) in der Innenverteidigung. Ansonsten schenkte Kwasniok der Startformation das Vertrauen, die beim 5:0-Erfolg am vergangenen Mittwoch im Ludwigspark über den SV Waldhof Mannheim so beeindruckend effektiv auftrat.

Frühlingssonne über München und ein trotz hoher Belastung gut bespielbarer Rasen im städtischen Stadion an der Grünwalder Straße - das waren Bedingungen, wie sie eine spielstarke Mannschaft wie der FCS liebt. Golley passte aus der Drehung mit links ganz stark einen Ball über 40 Meter vertikal in den Lauf von Shipnoski, der ließ Abwehspieler Dennis Waidner stehen und Torwart Ron-Thorben Hoffmann keine Chance - das 2:0 (20.) war das 14. Saisontor des Ex-Wiesbadeners. „So einen Ball spielt bei uns nur Timm“, sagte der Torjäger, „wir wussten, dass Bayern uns Räume hinter der letzten Kettte anbieten wird. Die haben wir genutzt.“

Saarbrücken schaute sich danach in Ruhe an, was den Gastgebern offensiv so einfällt. Außer einem Freistoß von Sarpreet Singh (27.), den FCS-Torwart Daniel Batz gegen die tiefstehende Sonne blickend wegfaustete, und einem Schlenzer von Singh neben das Tor (40.) kam bis zur Pause aber nicht viel von den abstiegsgefährdeten Bayern. Dafür direkt nach dem Wechsel. Nach Freistoß von Singh köpfte Josip Stanisic für die kleinen Bayern an den Pfosten (49.), Torhüter Batz wäre wohl nicht mehr an den Ball gekommen.