Fußball-Regionalliga Südwest : Knapper Auswärtssieg für den FC Homburg

Homburg Fußball-Regionalligist FC Homburg hat den ersten Auswärtssieg unter Trainer Timo Wenzel errungen. Nach einer vor allem in der ersten Halbzeit sehr guten Vorstellung gewannen die Saarpfälzer beim Bahlinger SC am Samstag mit 2:1.

Über 20 Minuten lang tat sich vor den beiden Toren so gut wie nichts. Die beiden Mannschaften neutralisierten sich gegenseitig, so dass die Torannäherungen beider Kontrahenten jeweils meist deutlich vor dem Strafraum endeten. Die erste nennenswerte Chance hatte Patrick Lienhard, der in der 23. Minute den Ball per Kopf aber nicht auf das Tor bringen konnte. Vier Minuten später zeigte Schiedsrichterin Karoline Wacker im Bahlinger Strafraum auf den Elfmeterpunkt, nachdem Yiber Lokaj Loris Weis gefoult hatte. Patrick Dulleck verwandelte den Straßstoß in der 28. Minute sicher zum 1:0 für die Gäste. Das 2:0 für den FCH in der 39. Minute erzielte Philipp Hoffmann, der von Lienhard zuvor mit einem schönen Pass in Szene gesetzt wurde. Mit der Zwei-Tore-Führung für die Saarpfälzer ging es in die Halbzeitpause.