Badminton : Herttrich, Seidel und Co. in Orléans ausgeschlossen

Herttrich, Seidel und Co. in Orléans ausgeschlossen

Das saarländische Badminton-Ass Marvin Seidel, hier an der Seite von Linda Efler, hat im Rennen um die Olympia-Qualifikation einen Rückschlag erlitten. Foto: imago images/Imaginechina/Xia Lei via www.imago-images.de

Orléans Die deutschen Badminton-Nationalspieler Isabel Herttrich und Marvin Seidel vom 1. BC Saarbrücken-Bischmisheim müssen in der Olympia-Qualifikation einen Rückschlag hinnehmen. Herttrich und Seidel wurden wie ihre Vereinskollegen Franziska Volkmann und Patrick Scheiel sowie Mark Lamsfuß (BC Wipperfeld) vom Weltranglisten-Turnier „Orléans Masters“ ausgeschlossen, das an diesem Dienstag beginnt.

Ein französischer Nationalspieler war im Vorfeld des Turniers positiv auf das Coronavirus getestet worden. Herttrich, Seidel und Co. befanden sich gemeinsam mit den Niederländern für zwei Tage zur Vorbereitung auf Orléans am französischen Trainingszentrum INSEP in Paris. Aufgrund des Hygiene- und Nachverfolgungskonzepts müssen sämtliche Teilnehmer, Trainer und Betreuer des Vorbereitungslehrgangs ausgeschlossen werden. Damit können die Deutschen beim mit 90 000 US-Dollar dotierten Turnier keine weiteren Punkte sammeln. Vor allem Herttrich und Lamsfuß müssen nun fürchten, dass die Konkurrenz aus Dänemark Boden gut macht – das deutsche Duo belegt derzeit Platz 13 in der Qualifikations-Rangliste von 16 möglichen Teilnehmern. Dem Herrendoppel Seidel/Lamsfuß (derzeit 13.) droht von hinten nur wenig Gefahr.