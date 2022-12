Basketball : Saarlouis Royals enttäuschen in Herne

Die Basketballerinnen der Saarlouis Royals trafen beim Bundesligaspiel in Herne den Korb nicht so oft wie gewünscht. Foto: dpa/Lukas Schulze

Herne Die Basketballerinnen des BC Saarlouis haben am Samstag in der Bundesliga enttäuscht und eine (23:27) 57:65-Niederlage beim Abstiegskandidaten Herner TC kassiert. „Das ist nicht das, was wir erwartet haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red