Damenbasketball-Bundesliga Nach Enttäuschung im Pokal: Saarlouis Royals starten gegen Alba Berlin in die Playoffs

An diesem Wochenende beginnen in der Damenbasketball-Bundesliga (DBBL) die Playoffs. Dabei kommt es im Viertelfinale zum Wiedersehen zweier Teams, die vergangenes Wochenende beim Pokalfinal-Turnier hinter ihren Erwartungen zurückgeblieben sind: Alba Berlin empfängt in der Wiederauflage des Spiels um Platz drei vom vergangenen Sonntag die Saarlouis Royals. „Natürlich sind wir Außenseiter“, sagte Royals-Kapitänin Monika Naszk nach der klaren Pokalschlappe gegen die Hauptstädterinnen, „aber auch wir haben unsere Qualität. Und wenn wir die aufs Feld bringen, muss man uns zuerst einmal schlagen.“