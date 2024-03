Basketball Zwei Niederlagen beim Pokal-Final-Four – Trotzreaktion der Royals bleibt erfolglos

„Wir haben an beiden Spieltagen jeweils rund 700 Karten verkauft“, sagte Thomas Mathieu, Schatzmeister des ausrichtenden Baketball-Bundesligisten BC Saarlouis. Es wären wohl mehr geworden, doch die eigene Mannschaft hat in dieser Saison zu wenig Werbung in eigener Sache gemacht. Die Royals trafen im Spiel um Platz drei des Top4 um den deutschen Basketball-Pokals auf Alba Berlin – diese Paarung hatte man sich im Umfeld als Finale gewünscht. Den Pokalsieg sicherten sich am Ende die Hannover Luchse um die Ex-Saarlouiserin Brittany Rollerson, die im Finale die Angels Nördlingen mit 73:72 bezwangen.