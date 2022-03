Frauenbasketball : Wiedersehen der Royals mit Romy Bär

Die Spielerinnen der Saarlouis Royals bedanken sich beim Publikum für die Unterstützung im Spiel gegen die BasCats Heidelberg. Foto: Ruppenthal

Saarlouis Saarlouiser Frauenbasketball-Bundesligist spielt im Playoff-Viertelfinale gegen die Rheinland Lions.

Als die Spielerinnen des Frauenbasketball-Bundesligisten BC Saarlouis sich am Sonntagnachmittag bei ihren Anhängern in der Stadtgartenhalle für die Unterstützung beim 84:56 gegen den USC Heidelberg bedankten, sah man in viele strahlende Gesichter. Mittlerweile ist auch klar, warum: Der klare Erfolg gegen das Schlusslicht der Liga ist gleichbedeutend mit dem Einzug der Royals in die Playoffs – obwohl aufgrund der Corona-Situation noch gar nicht alle Spiele der regulären Runde absolviert sind.

Aber: Sie werden auch nicht mehr absolviert. Tom Störmer, der Pressesprecher der Saarlouis Royals, erklärt, wieso: „Am vergangenen Samstag war Ligasitzung mit allen Vereinen in Frankfurt. Dort wurde beschlossen, es beim ursprünglichen Rahmenterminplan zu belassen. Da es Vereine mit mehr als einem Nachholspiel gab, hat man sich darauf verständigt, die Hauptrunde am Sonntag zu beenden und die ausstehenden Nachholspiele nicht mehr durchführen.“ Philipp Reuner, der Geschäftsführer der DBBL GmbH, sagte: „Die Entscheidung zur Beendigung der Hauptrunde ist uns nicht leichtgefallen. Bis zuletzt war es unser Ziel, alle Spiele auszutragen. Aufgrund der Vielzahl an coronabedingten Spielabsagen in den letzten Wochen sind wir jedoch leider zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Austragung aller Hauptrunden-Spiele trotz aller Anstrengungen nicht möglich gewesen wäre.“

In diesem Fall wird bei der Ermittlung der Playoff-Plätze nach der sogenannten Quotientenregel verfahren. Und die hat zum Ergebnis, dass die Mannschaft von Trainerin Isabel Fernández auf Platz acht liegt – der letzte, der für die Playoffs berechtigt. Hauchzart vor dem Tabellen-Neunten Angels Nördlingen, der noch zwei Spiele hätte nachholen müssen (die Royals noch eines).

Damit haben die Royals nach ihrem katastrophalen Saisonstart mit vier Niederlagen in Serie, dem Wechsel von Trainer Saulius Vadopalas zu Fernández und dem Austausch fast des kompletten Teams doch noch die Endrunde um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft erreicht.

Dort wartet jetzt mit den Rheinland Lions, die die reguläre Runde als bestes Team abgeschlossen haben und nur drei Niederlagen in 24 Spielen kassierten, der schwerstmögliche Brocken auf die Saarlouiserinnen. Spiel eins findet am Sonntagnachmittag, 27. März, in Bergisch Gladbach statt, Spiel zwei dann am Donnerstagabend, 31. März, in Saarlouis. Wer zuerst zwei Spiele gewonnen hat, steht im Halbfinale. Ein mögliches drittes Spiel fände am Sonntag, 3. April, wieder in Bergisch Gladbach statt.