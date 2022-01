Basketball : Saarlouis Royals gewinnen Nachholspiel in Göttingen

Saarlouis Knapper geht es nicht. Beim Auswärtssieg der Saarlouis Royals in der Damen-Basketball-Bundesliga (DBBL) bei der BG Göttingen verlief die Schlussphase spannend und sogar dramatisch.

Die Saarlouis Royals haben ihr Nachholspiel in der Damen Basketball Bundesliga am Mittwochabend bei der BG Göttingen mit 69:68 (30:32) gewonnen und ihre Playoff-Ambitionen untermauert. Am Sonntag (16 Uhr) steht dem Tabellensiebten nun mit Blick auf die Meisterschafts-Endrunde eine echte Standortbestimmung bevor, wenn es gegen den Tabellenführer Rheinland Lions geht, der in der laufenden Saison nur eine seiner 16 Partien bisher verloren hat.