Frauenbasketball Frühes Playoff-Aus droht – Royals bringen nichts Zählbares aus Berlin mit

Die Basketballerinnen des BC Saarlouis kehren mit einer 0:2-Hypothek aus den beiden ersten Viertelfinalspielen in den DBBL-Playoffs gegen Alba Berlin aus der Bundeshauptstadt zurück. Nach der unglücklichen Niederlage am Freitagabend nach Verlängerung musste die Mannschaft von Trainerin Dragana Svitlica in Spiel zwei eine verdiente 47:65-Pleite hinnehmen und steht vor dem frühen Aus.