Frauenbasketball Stimmung bei Royals auf dem Nullpunkt

Im Vorraum bemühen sich Maler, die Wände der Katakomben vor dem großen Top4-Finalturnier um den deutschen Basketball-Pokal auf Vordermann zu bringen. In der Halle läuft auf der Anzeigetafel schon die Leuchtschrift: „Willkommen in Saarlouis in der Stadtgartenhalle.“ Doch kurz bevor die Augen aller an Frauen-Basketball Interessierten in Deutschland sich auf das Saarland richten, scheint die Stimmung bei den gastgebenden Saarlouis Royals am Nullpunkt angekommen zu sein.