Basketball : BC Saarlouis erreicht problemlos Viertelfinale

Opladen Der Frauenbasketball-Bundesligist BC Saarlouis hat seine Pflichtaufgabe im Achtelfinale des DBBL-Pokals souverän erfüllt.

Die Mannschaft von Trainerin Isabel Fernandez setzte sich am späten Mittwochabend beim Nord-Zweitligisten SG BBZ Opladen mit 82:54 durch und steht somit im Viertelfinale. Brianna Rollerson (20 Punkte) und Isabelle Spingola (18) waren gegen Opladen die besten Werferinnen der Royals, die in der Liga an diesem Samstag (18 Uhr) beim Abstiegskandidaten Halle Lions einen weiteren Sieg einfahren wollen.