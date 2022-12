Basketball-Bundesliga : Saarlouis Royals erlegen die Panthers mit 81:66

Saarlouis Die Saarlouiserinnen lassen den Gästen aus Niedersachsen keine Chance und schieben sich auf Tabellenplatz sechs vor.

Die Basketballerinnen des BC Saarlouis haben am Sonntag ihr Bundesliga-Heimspiel gegen die Osnabrück Panthers mit 81:66 gewonnen. Die Royals führten dabei über weite Strecken der Partie. Nachdem die Gäste auf 30:33 herankamen, zogen die Gastgeberinnen in der Stadtgartenhalle über 53:46 und 66:53 wieder davon. In der Tabelle überholten die Royals Osnabrück und sind jetzt punktgleich Sechster.