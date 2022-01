Frauenbasketball : Saarlouis Royals verlieren Heimspiel gegen BC Marburg

Saarlouis Frauenbasketball-Bundesligist BC Saarlouis hat das Duell Siebter gegen Neunter gegen den BC Marburg verloren. Das 65:71 am Sonntag in der Stadtgartenhalle bedeutet für die Royals einen kleinen Rückschlag im Kampf um einen Playoff-Platz.

Die ersten Punkte der Partie gingen an die Royals – doch das 2:0 durch die Polin Magsalena Zietara sollte am Ende des Tages die einzige Führung für die Mannschaft von Trainerin Isabel Fernández gewesen sein. Denn Marburg, glänzend dirigiert von der US-Amerikanerin Rachel Arthur, legte los wie die Feuerwehr und bestach durch extrem viel Tempo im Umschaltspiel. Den Saarlouiserinnen war dagegen die Corona-Zwangspause anzumerken – die meisten Spielerinnen konnten wegen Quarantäne-Anordnungen mehrere Tage nicht trainieren. Folgerichtig lagen die Gäste nach dem ersten Viertel mit 23:14 in Führung. Im zweiten Viertel wuchs der Rückstand auf 14 Punkte an (22:36, 16. Minute), ehe die Royals dank Dreiern von Magaly Meynardier und Neuzugang Hanne Mestdagh auf 33:38 herankamen.