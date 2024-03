Gescheitert im Viertelfinale an Alba Berlin Schnelles Aus und ein deutlich verfehltes Saisonziel

„Kein Kommentar“, sagte der sportliche Berater Hermann Paar. „Ich gebe kein Interview“, erklärte Trainerin Dragana Svitlica. Und auch die Spielerinnen des Basketball-Bundesligisten BC Saarlouis verzogen sich nach dem frühen und schnellen Aus im Playoff-Viertelfinale gegen Alba Berlin wortlos in die Kabine. Eine Mischung aus Enttäuschung über die immer wieder wechselhaften Leistungen in dieser Saison und der Gewissheit, krachend an den hohen Ambitionen gescheitert zu sein.