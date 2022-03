Basketball : Royals glauben fest an eine Überraschung

Die Spielerinnen der Saarlouis Royals und Trainerin Isabel Fernandez (rechts) bedanken sich bei den Zuschauern für die Unterstützung. Foto: Ruppenthal

Saarlouis Basketballerinnen aus Saarlouis treffen im zweiten Playoff-Viertelfinale auf die Rheinland Lions. Große Ziele in der neuen Runde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Zenner

Eigentlich war es keine Überraschung, dass die Saarlouis Royals am vergangenen Sonntag verloren haben. Der Tabellen-Achte der Damenbasketball-Bundesliga (DBBL) unterlag im ersten von maximal drei Viertelfinals um die deutsche Meisterschaft bei Tabellenführer Rheinland Lions mit 58:74. Doch die Royals fühlen sich „unter Wert geschlagen“. Einige Spielerinnen seien „völlig von der Rolle gewesen“ und hätten „bei weitem nicht die Normalform“ erreicht. Das soll sich im Rückspiel an diesem Donnerstag um 19.30 Uhr in der heimischen Stadtgartenhalle ändern. Mit einem Sieg wollen die Royals ein entscheidendes drittes Spiel um den Halbfinal-Einzug erzwingen.

„Man hat gesehen, dass die Lions über die Saison an Stärke verloren haben. Im Final Four um den Pokal wurden sie nur Dritte – für einen Aufsteiger ein toller Erfolg, keine Frage. Aber als Tabellenführer der Liga hat man sich sicher mehr erhofft“, findet Vorstandsmitglied Thomas Mathieu und beschreibt damit ein Gefühl, das er vom eigenen Saisonstart mit fünf Niederlagen in Serie kennt: Erst nach dem Trainerwechsel von Saulius Vadopalas zur Spanierin Isabel Fernández und mit der Unterstützung zahlreicher Nachverpflichtungen schaffte Saarlouis den Sprung aus der Abstiegszone auf Playoff-Platz acht. Das Saisonziel war somit erreicht.

„Die Trainerin hat für mannschaftliche Geschlossenheit, Stabilität und Konstanz gesorgt, und das war entscheidend“, meint Mathieu. Hinzu komme die Qualität der Leistungsträgerinnen wie Liga-Topscorerin Leah Scott, die auch bei den Rebounds zu den besten Fünf gehört. Magdalena Zietara ist bei den Balleroberungen ligaweit die Drittbeste, und auch Kapitänin Magaly Meynadier und Addison Richards waren konstant gut. „Außerdem hatte es Isabel geschafft, mit taktischen Finessen und Entscheidungen während der Spiele wertvolle Akzente zu setzen“, sagt Thomas Mathieu.

Natürlich habe man auch die eine oder andere Niederlage kassiert, „aber es war keine dabei, über die wir uns richtig hätten ärgern müssen“, resümiert das Vorstandsmitglied und ergänzt: „Von daher hat sie das Maximale herausgeholt, und dafür sind wir Isabel sehr dankbar.“

Als Dankeschön gab es die Vertragsverlängerung um ein Jahr bis zum Saisonende 2023. Während der Sommerpause 2022 wird Fernández drei Monate lang eine Mannschaft in Mexiko betreuen, ehe sie nach Saarlouis zurückkehrt. Bis dahin wird sie unter anderem damit beschäftigt sein, den Royals-Kader der neuen Spielzeit zusammenstellen.

Was das Team in der neuen Saison schaffen soll, steht schon fest: „Wir wollen uns wieder einen Namen in der Liga machen. Die anderen Teams sollen wieder wissen, dass es schwer ist, gegen die Royals zu gewinnen“, formuliert Mathieu und hofft insgeheim, dass dies schon an diesem Donnerstag gegen die Rheinland Lions der Fall sein wird. „Wir sprechen hier vom Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft – hier ist alles möglich. Unsere Chancen sehe ich jetzt nicht gerade bei 50:50, aber doch bei 30:70“, ist er sicher und glaubt: „Alles hängt von der Tagesform ab.“