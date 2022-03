Basketball : Royals liefern sich enges Fernduell um achten Platz

Die Bundesliga-Basketballerinnen der Saarlouis Royals hatten gegen Schlusslicht Heidelberg nur wenig Mühe. Foto: dpa/Lukas Schulze

Saarlouis Die Saarlouis Royals haben in der Damen Basketball Bundesliga einen weiteren großen Schritt in Richtung Endrunde um die deutsche Meisterschaft gemacht. Die Mannschaft von Trainerin Isabel Fernández setzte sich am Sonntagnachmittag in der heimischen Stadtgartenhalle gegen den Tabellenletzten USC Heidelberg souverän mit 84:56 (47:30) durch und festigte den achten Tabellenplatz, der gerade noch zur Teilnahme an den Playoffs berechtigt.

Die Entscheidung, ob die Royals Platz acht behalten, könnte bereits vor dem letzten Saisonspiel am 23. März in Herne fallen, wenn die Angels Nördlingen eines ihrer beiden ausstehenden Spiele am Mittwoch in Heidelberg und am kommenden Sonntag in Marburg nicht gewinnen. Siegen sie beide Male, ist Saarlouis in Herne zum Siegen verdammt.