Drittes Viertelfinale Sieg oder Saison-Aus für die Saarlouis Royals gegen Alba Berlin?

Die Hoffnung, das Halbfinale zu erreichen, ist nach dem zweiten Viertelfinale am vergangenen Sonntag in Berlin deutlich gesunken. Hatten die Royals den Tabellenführer der regulären Runde zwei Tage zuvor im ersten Viertelfinale noch in die Verlängerung gezwungen (78:87), so ging im zweiten Spiel der Serie nach dem Modus „best of five“ nicht mehr viel. Nach einer katastrophalen Offensiv-Leistung verlor die Mannschaft von Trainerin Dragana Svitlica mit 47:65.